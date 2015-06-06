"Газпром" відмовив у транзиті газу в Україну через Білорусь - міненерго Литви

Про це заявив міністр енергетики Литви Рокас Масюліс, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми просили оператора білоруської газотранспортної системи пропустити наш газ. Оператором системи є "Газпром". Ми отримали негативну відповідь, що транспортувати газ неможливо. Ми не згодні з цим. Це політика, яка ускладнює справу... Ми могли б почати експорт сьогодні, якби нам дозволили", - заявив Масюліс.

Читайте такожПорошенко: монополії і шантажу "Газпрому" покладено крайВін також додав, що розширенню литовського експорту перешкоджають контракти "Газпрому", укладені за схемою "бери або плати".

За словами міністра, вплив литовського терміналу з прийому зрідженого газу проявиться протягом наступних п'яти років.

"Всі знають, що можуть використовувати його і будуть пам'ятати про це при укладенні нових угод", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що оператори газотранспортних систем України і Угорщини 29 травня 2015 року підписали договір про об'єднання транскордонних газопроводів, що дозволить ліквідувати російський «Газпром» з поточних схем взаємодії України з Європейським Союзом.