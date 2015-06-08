Ціни на нафту обвалилися на тлі статданих з КНР та іранської проблематики

На світових торгах у понеділок, 8 червня, ціни на нафту знижуються на тлі очікувань угоди щодо іранської ядерної програми, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість липневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent впала на 0,74% - до 62,74 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту WTI на 0,98% - до 58,56 долара за барель.

Читайте такожОПЕК зберегла квоту на видобуток нафтиЧинять тиск на ринок і статдані з КНР - обсяг імпорту в країну в травні впав на 17,6% в річному вираженні, обсяг експорту знизився на 2,5% порівняно з показником 2014 року. Імпорт сирої нафти знизився в травні на 11% в річному вираженні, до 23,24 мільйона тонн.

Додатковий тиск на вартість нафти надають очікування інвесторів досягнення угоди Ірану і "шістки" посередників щодо ядерної програми 30 червня.

Зняття санкцій з Ірану збільшить обсяг світового виробництва й експорту нафти.