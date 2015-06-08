Запорізька АЕС розпочала ремонт блоку №4

Енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції 7 червня близько півночі було відключено від мережі й виведено в плановий середній ремонт.

Про це повідомляє прес-служба АЕС.

Планується, що ремонтні роботи триватимуть до 28 серпня 2015 року. Тривалість ремонту становитиме 83 доби.

Станом на 7 червня на Запорізькій АЕС в роботі перебували п‘ять енергоблоків.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає, зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Запорізька атомна електростанція 3 червня підключила до енергомережі блок №2 після капітального ремонту, який тривав 115 днів.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються шість енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.