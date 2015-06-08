Україна поки не буде використовувати модернізоване ядерне паливо з Росії

Про це журналістам заявив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський, нагадавши, що Україна в 2013 році заявила про плани впровадження цього палива і зробила замовлення дослідної партії на 2014 рік для Рівненської АЕС.

«Минулого року у мене виникло багато питань щодо ТВСА-12... Я вважаю, що ми тільки на початку шляху. Ми ще вивчаємо паливо. Якщо відкинути політичну складову, а залишити суто технологічну, то нам потрібно виконати ще дуже багато аналізів й оцінити паливо», - сказав Недашковський.

За його словами, для впровадження модернізованого російського ядерного палива необхідний належний досвід експлуатації, вивчення українськими фахівцями всіх обґрунтувань безпеки та технічні характеристики.

Крім того, глава «Енергоатому» розповів, що росіяни позиціонують своє паливо як не сумісне з паливом американсько-японської компанії Westinghouse, яке Україна впроваджує для зниження залежності від поставок з Росії.

«Вони це також розглядають як варіант витіснення палива Westinghouse», - додав Недашковський.

При цьому він зазначив, що рішення 2013 року про впровадження палива ТВСА-12 ухвалювалось поспіхом і підкилимно, а також всупереч усім технічним регламентам.

«Технічне концептуальне рішення там було погоджено взагалі за один день. По дзвінку з Москви, коли там була українська переговорна делегація. Там багато такого, що йде всупереч здоровим процедурам», - додав Недашковський.

«Але росіяни на ньому дуже наполягають і, чесно кажучи, застосовують різні види тиску, зокрема й непарламентські, коли на гроші «Росатому» готуються публікації різних так званих експертів», - зазначив президент «Енергоатому».

Раніше повідомлялося, що 2 червня віце-президент російської паливної компанії «ТВЕЛ» (входить в «Росатом») Петро Лавренюк заявив, що РФ розраховує почати постачання палива ТВСА-12 для АЕС України у 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року «Енергоатом» відклав впровадження російського ядерного палива ТВСА-12, завантаження дослідної партії якого планувалася в 2014 році.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.