МВС розслідує справу про змову Нафтогазу і Росукренерго на користь Фірташа

Міністерство відкрило ще одне кримінальне провадження, пов'язане з бізнесменом Дмитром Фірташем.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

«Минулого тижня МВС відкрило що одне кримінальне провадження, пов'язане з Фірташем, – за фактом зловживання службовим становищем співробітниками НАК «Нафтогаз Україна». Ми підозрюємо змову посадових осіб минулого керівництва НАКу з керівниками і власниками «РосУкрЕнерго» і Group DF, Centragas Holding AG, володіють 50% акцій «РосУкрЕнерго», співвласником якої є російський «Газпром», - зазначив міністр.

За словами Авакова, наприкінці 2010 року Стокгольмський арбітражний суд виніс рішення в судовому розгляді між «РосУкрЕнерго» і НАК «Нафтогаз України» у справі про експропріацію 11 млрд кубометрів газу. «Нафтогаз» був зобов'язаний повернути РУЕ 12,1 млрд кубометрів газу в підземних газових сховищах України, з урахуванням 1,1 млрд кубометрів неустойки.

«Це антиукраїнське рішення Стокгольмського суду стало можливим тільки тому, що керівництво НАК «Нафтогаз», імовірно, за вказівкою вищого керівництва країни, увійшло у змову з Фірташем і Ко. Тоді посадові особи НАК різко і несподівано змінили позицію у суді – і програли. Ціна питання? Десятки мільярдів», - наголосив Аваков.

За його словами, слідче управління МВС отримало нові свідчення з цієї «феноменальної злочинної змови».

«Відкрили кримінальне провадження. Передали для процесуального керівництва в Генпрокуратуру. Спільно з ГПУ визначаємо порядок розслідування цієї найважливішої для країни справи», - повідомив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, МВС України здійснює досудове розслідування, розпочате за фактом розкрадання державного майна службовими особами «Газ України» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем. У результаті злочинних дій посадовців державою недоотримано коштів у розмірі 5,7 млрд грн.

Головне слідче управління МВС України відкрило кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

29 квітня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Головного слідчого управління МВС про накладення арешту на майже 500 млн кубометрів газу групи компаній Ostchem Фірташа.

Також суд зобов’язав службових осіб «Укртрансгаз» прийняти на відповідальне зберігання вищевказаний газ і заборонити будь-яке розпорядження ним, зокрема продаж і передачу.