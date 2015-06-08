Уряд "влив" у Нафтогаз понад 100 мільярдів гривень
Раніше Кабмін ухвалив рішення збільшити статутний капітал «Нафтогазу України» за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.
Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив статутний капітал Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до 160,45 млрд грн з 55,84 млрд грн.
Рішення уряду опубліковано на веб-порталі Кабміну.
НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
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Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити статутний капітал «Нафтогазу України» за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для розрахунків за імпортний газ. Згідно з рішенням Кабміну, цінні папери випускаються з терміном обігу до 10 років і ставкою до 14,5% річних. У березні Мінфін випустив ОВДП для капіталізації НАК «Нафтогаз України» на 17,2 млрд грн. У квітні – ще на 8,9 млрд грн.