Уряд "влив" у Нафтогаз понад 100 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив статутний капітал Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до 160,45 млрд грн з 55,84 млрд грн.

Рішення уряду опубліковано на веб-порталі Кабміну.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити статутний капітал «Нафтогазу України» за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для розрахунків за імпортний газ. Згідно з рішенням Кабміну, цінні папери випускаються з терміном обігу до 10 років і ставкою до 14,5% річних. У березні Мінфін випустив ОВДП для капіталізації НАК «Нафтогаз України» на 17,2 млрд грн. У квітні – ще на 8,9 млрд грн.