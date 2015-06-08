"Енергоатом" успішно протестував регулювання потужності блока №2 Хмельницької АЕС

Про це розповів журналістам голова компанії Юрій Недашковський.

«Проміжні результати маневрування дуже хороші», - сказав Недашковський.

За його словами, для можливості маневреного режиму АЕС повинна відповідати трьом вимогам. По-перше, паливо повинно працювати без розгерметизації й безпечно. По-друге, має витримати основне обладнання, з чим простіше, оскільки потрібно приготувати розрахункове обґрунтування, а третє – робота систем регулювання і автоматики.

«Головною метою цих експериментів було перший і третій заходи. Зараз ми отримали відповіді на питання, що потрібно робити», - додав Недашковський.

При цьому він наголосив, що паливо відпрацювало нормально. Також було визначено, який рівень модернізації необхідно зробити з автоматикою другого контуру енергоблоку і рівень фінансування модернізації з подальшим урахуванням в інвестпрограмі.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року глава «Енергоатому» Юрій Недашковський зазначив, що компанія розраховує до 2017 року освоїти маневреність своїх блоків для роботи в умовах нової моделі ринку електроенергії.

Голова компанії зазначав, що освоєння маневреного режиму роботи атомних блоків, які нині працюють виключно в базовому режимі навантаження, дозволить вийти на ринок двосторонніх контрактів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Добове споживання електроенергії в об'єднаній енергосистемі, куди входять різні види генерації, неоднорідне. Воно характеризується ранковими і вечірніми піками, а також глибоким спадом у нічний час. АЕС України покривають базову навантаження, працюючи, як правило, на номінальному рівні потужності. Напівпікове споживання енергосистеми компенсують теплові електростанції, а пікові — гідроелектростанції.