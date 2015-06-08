Запорізька АЕС підключила до мережі третій енергоблок

«6 червня в 16:32 енергоблок №3 Запорізької АЕС достроково підключено до енергосистеми після закінчення планового середнього ремонту», - повідомили в компанії.

Також повідомляється, що станом на 8 червня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС – 17-та доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС – 30-та доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС – 4 770 МВт, для Рівненської АЕС – 1 755 МВт, для Південно-Української АЕС – 1 200 МВт, для Хмельницької АЕС – 1 930 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок будо введено в експлуатацію у 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2 до 22%.

За встановленоою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.