Демчишин: Україна досягла попередніх домовленостей із "Газпромом"

Україна за посередництва Європейської комісії досягла попередніх домовленостей з російським газовим монополістом «Газпромом» про продовження умов так званого «зимового пакета» поставок російського газу в Україну, повідомив на брифінгу в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

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«Переговори з росіянами щодо «зимового пакета» активно ведуться. Минулого тижня засідала робоча група. Досягнуті певні домовленості - щодо знижки, щодо формули ціни, щодо фінансування. Йдеться про те, щоб Єврокомісія підтримала нас у пошуку фінансування, щоб забезпечити необхідний обсяг газу для початку опалювального сезону. 19 млрд кубів на початок опалювального сезону залишаються нашим планом», - сказав Демчишин.

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За його словами, на поточний момент в українських сховищах є близько 10,8 млрд кубометрів, а до кінця червня обсяг закачаного газу становитиме 11,5 – 11,8 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Україна, Єврокомісія і РФ провели конструктивні переговори щодо спірних газових питань і на рівні експертів підготували протокол рішень про постачання газу, який охоплюватиме весь зимовий сезон 2015-2016 рр.

Консультації буде продовжено з метою створення умов для проведення в найближчі тижні тристоронньої зустрічі на рівні профільних міністрів. Дата зустрічі поки що не відома.

Переговори на рівні експертів мали відбутися ще в середині квітня, однак були перенесені. Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зазначав, що мета України - домовитися з «Газпромом» про продовження умов «зимового пакета» до весни 2016 року.

У квітні «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали додаткову угоду до контракту на постачання газу, згідно з якою дію зимового пакета продовжено до кінця червня 2015 року.

Глава «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що за умовами домовленостей «Газпром» не вимагатиме сплати штрафів за правилом «бери або плати» за постачання газу в другому кварталі 2015 року, хоча раніше глава Міненерго РФ Олександр Новак стверджував, що Росія має намір поставляти з 1 квітня газ Україні за принципом «бери або плати», який закладено в контракті 2009 року.

Пізніше - в травні - прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Україна має намір в 2015 році купувати у Росії не більш як 50% необхідного країні обсягу імпортного газу, «навіть за зниження ціни на російський газ нижче за європейську».