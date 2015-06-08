Україна може знизити ренту на видобуток газу і нафти до 35%

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює зниження ставки ренти для нафто - і газовидобувних компаній до 35% з нинішнього рівня 55%, сказав під час брифінгу в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

На думку міністра, такий крок дасть змогу стимулювати зростання видобутку енергоресурсів всередині країни і залучити додаткові інвестиції в галузь.

«Складним питанням залишається рента. Це те, чим ми займаємося з Мінфіном. Ми розуміємо, що для стабілізації ситуації на локальному ринку потрібно збільшити видобуток. А можна збільшити видобуток за рахунок «Укргазвидобування», і для цього треба піднімати їм тариф і збільшити інвестиції. Крім того, треба залучати зовнішні інвестиції. А для цього основна проблема – це рента. 55% на свердловини понад 5 тис. метрів – це досить висока ставка. І ми рекомендуємо знизити цю ставку до 35%, що дасть можливість залучити інвестиції», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України. Згідно із законом, підвищене оподаткування приватних нафтогазовидобувних компаній вводиться на постійній основі, а не як планувалося раніше - на рік. Зокрема, для нафти - 45% при видобутку до 5 км, 21% - понад 5 км. Для природного газу, який реалізується не для потреб населення, - 55% при видобутку до 5 км, 28% - при заляганні більш як 5 км.

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Для компаній, які ведуть видобуток вуглеводнів за договорами спільної діяльності, незалежно від глибини залягання ресурсів, рентна ставка становитиме: в I кварталі 2015 року - 60%; у II кварталі - 65%; в III кварталі - 70%.

Ряд приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, неодноразово заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні після прийняття Верховною Радою податкових ініціатив уряду, що призведе до зниження бурових робіт в 2015 році і падіння видобутку газу.

У березні Мінфін і Міненерговугілля сформували робочу групу, завданням якої стала розробка досконалішого механізму визначення рентної ставки.