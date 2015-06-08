"Енергоатом" заявляє про проблеми із денонсацією угоди з Росією щодо добудови блоків ХАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», оператор усіх діючих українських АЕС, відчуває проблеми з денонсацією угоди з Росією про добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Про це сказав журналістам президент компанії Юрій Недашковський.

«Ми вже рік не можемо її денонсувати», - зазначив Недашковський.

За його словами, складнощі з денонсацією пов'язані з тим, що законопроект урядовий. При цьому Недашковський навів приклад, коли в державних інстанціях пишуть технічні зауваження, не маючи на те повноважень.

«Ми направляємо в Міністерство закордонних справ звернення – давайте денонсуємо угоду з РФ, а вони нам пишуть зауваження: «ваші будівельні конструкції не витримають іншого обладнання», - обурився голова «Енергоатому».

Водночас він наголосив, що представники чеської компанії Skoda братимуть участь у добудові двох блоків Хмельницької АЕС тільки після денонсації угоди з Росією.

«Чехи кажуть: «Навіщо ви втягуєте зараз нас у цей проект? Ми із задоволенням туди підемо, але ви спочатку денонсуйте свою угоду з Росією», - сказав Недашковський.

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Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» розраховував до червня отримати дозвіл уряду на добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС спільно з чеською компанією Skoda.

За словами заступника директора з виробництва НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, вартість добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС оцінюється в 3,7 млрд євро, включаючи перше завантаження палива на 296 млн євро. На сьогодні готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 – 25%.

14 квітня Котін повідомив, що компанія найбільшого польського бізнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, зацікавлена інвестувати 1,48 млрд євро на добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, покривши 40% вартості проекту, в обмін на продаж частини електроенергії на польському ринку.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою у Європі.