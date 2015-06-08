Демчишин зізнався, що Україна продовжить купувати вугілля на підконтрольних бойовикам шахтах

Україна веде переговори щодо імпорту дефіцитного антрацитового вугілля з країн далекого зарубіжжя, повідомив на брифінгу міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Ведуться постійні переговори щодо імпорту антрацитового вугілля з далекого зарубіжжя, ми поставили завдання на поточний момент підключити до цього процесу компанію «Укрінтеренерго», - сказав Демчишин.

За його словами, також продовжуватимуться паралельно поставки вугілля зазначеної марки з шахт, розташованих на окупованих територіях сходу країни.

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При цьому Демчишин зазначив, що на початок опалювального сезону на складах українських ТЕС повинно бути близько 2,5 млн тонн вугілля, з яких 1 млн – антрацитове вугілля.

Міністр також повідомив, що зараз на складах ТЕС є 1,5 млн тонн палива, з яких основну частку займає газове вугілля, водночас у травні на ТЕС було поставлено 270 тис. тонн вугілля, з яких понад 100 тис. тонн - антрацитового вугілля.