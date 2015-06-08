Ліцензію на експлуатацію 2 блоку Южно-Української АЕС у грудні можуть продовжити на два роки

Про це розповів журналістам президент компанії Юрій Недашковський, нагадавши, що в травні у енергоблоку №2 Южно-Української АЕС закінчився термін експлуатації, після чого він був виведений в ремонт до кінця 2015 року.

«Ми розглянули можливість виконання ключових заходів як раз до 17 грудня поточного року. Та отримання ліцензії на продовження на 2 роки», - сказав Недашковський.

За його словами, спочатку планувалося здійснювати повний ремонт блоку до кінця весни 2016 року, однак плани були підкориговані для безпечного проходження осінньо-зимового пікового споживання електроенергії.

«Враховуючи ту ситуацію, яка реально є в енергосистемі України, без блоку погано проглядається прохід через осінньо-зимовий максимум», - зазначив глава «Енергоатому».

При цьому він повідомив, що після закінчення двох років енергоблок планується відключити на ремонт для виконання наступних - менш ключових заходів, які передбачені в програмі з продовження терміну його експлуатації, для продовження на наступні 18 років.

Читайте такожУкраїна поки не буде використовувати модернізоване ядерне паливо з Росії

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).