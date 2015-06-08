Компанія Єремеєва заробила 89 мільйонів на постачанні палива від "Укргазвидобування" Міноборони – депутат

Група компаній «Контініум», підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремєєву, заробила 89 млн грн на постачанні Міністерству оборони бензину марки «А-80», ключовим виробником якого є держкомпанія «Укргазвидобування», а споживачем - українська армія, заявила народний депутат Тетяна Чорновол (фракція «Народний фронт») на прес-конференції в УНІАН.

«Міноборони могло б заощадити, а в результаті – заробив Єремєєв. Щоб ви розуміли, йдеться про великі суми – 89 млн гривень тільки на одній цій операції», - сказала Чорновол.

Вона також відзначила, що така схема купівлі-продажу палива стала можливою через законодавчу неврегульованість.

«Було б абсолютно нормально, якби армія купувала бензин безпосередньо в «Укргазвидобування». Але створено підзаконними актами перешкоду: «Укргазвидобування» може продавати лише на аукціонах, а Міністерство оборони - купувати тільки на тендерах. На цьому поточного року дуже добре заробив пан Єремєєв», - сказала вона.

За словами депутата, підконтрольна Єремеєву компанія придбала бензин «А-80» на аукціоні «Укргазвидобування» за низькою ціною.

«Оскільки великого ринку бензину «А-80» не було, його (Єремєєва - УНІАН) «прокладка» придбала на аукціоні цей бензин за дуже низькою ціною. Там було дуже грамотно все зроблено. Потім ця його «прокладка» нікому невідома, тобто вона була тільки створена, вона продала цей бензин WOG, але вже за ринковою ціною, а WOG продав Міністерству оборони. ...Заробіток Єремєєва - 6 грн на літрі», - відзначила Чорновіл.

Крім того, депутат повідомила, що Служба безпеки України відпустила затриманий 21 травня за підозрою в контрабанді танкер із дизельним пальним, хоча мала право його арештувати.

Як повідомляв УНІАН, раніше народні депутати фракції «Народний фронт» звинуватили посадових осіб Служби безпеки України в «кришуванні» контрабандних поставок у країну танкерів з паливом.

За інформацією народного депутата Антона Геращенка, 21 травня співробітники СБУ затримали танкер, в якому було 5,8 тис. тонн дизельного пального, однак вищі керівники Служби безпеки намагалися цьому перешкодити. За інформацією депутата, судно було завантажене в Феодосії й прямувало до місць розвантаження на території України.

Підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», що входить до сфери управління «Укрзалізниці», 19 лютого акцептувало пропозицію компанії Wog Aero Jet, підконтрольну народному депутату Ігорю Єремєєву, щодо закупівлі дизельного пального за ціною 24 грн за літр.

Згідно з процедурою акцепту, що транслювалася в режимі онлайн на сайті "Укрзалізничпостача", загалом «Укрзалізниця» придбає у компанії Єремєєва 100 тис. тонн дизпального на 2,4 млрд грн.

Водночас, станом на 19 лютого - дату акцепту, згідно з даними консалтингової групи "А-95", ціна 1 літра дизпального на автозаправках WОG становила 21,49 грн.

У грудні минулого року прокуратура Києва та СБУ затримали генерального директора «Укргазвидобування» Сергія Костюка за зловживання службовим становищем. Правоохоронні органи підозрюють, що керівництво держкомпанії продавало скраплений газ компанії Єремєєва в обхід аукціонів, за прямими контрактами. Крім цього, угоди укладалися за заниженою ціною. Це завдало шкоди державі на суму понад 23 млн грн, повідомили в прокуратурі.

Довідка УНІАН. Велика українська фінансово-промислова група компаній "Контініум" здійснює діяльність у різних галузях економіки. Активи групи зосереджені в сфері торгівлі нафтопродуктами (мережа заправок WOG), виробництві молочних продуктів та сирів (ТМ «Галичина», «Комо»). Серед акціонерів компанії народні депутати Ігор Єремеєв і Степан Івахів.

Єремєєв наприкінці листопада 2014 року створив депутатську групу «Воля народу», до якої входить 19 чоловік.