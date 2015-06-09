Ціни на нафту зростають після обвалу напередодні

На світових торгах у вівторок, 9 червня, ціни на нафту ростуть після падіння напередодні, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,25 до $62,94 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,31 до $58,45.

Читайте такожКраїни ОПЕК не хочуть знижувати видобуток нафтиЗростання цін спровокували статдані з Китаю - інфляція споживчих цін в КНР в травні знизилася до 1,2 відсотка, а ціни виробників падають 38-й місяць поспіль. Китай в травні знизив імпорт нафти на 11 відсотків порівняно з минулим роком з рекордного рівня квітня.

Інвестори розраховують на економічні стимули в Китаї після виходу слабкої статистики.