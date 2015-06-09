"Газпром" лякає, що транзиту через Україну після 2019 року не буде "ні за яких обставин"

У російській компанії "Газпром" заявляють, що продовження транзитного контакту з Україною після 2019 року не буде "ні за яких обставин".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав заступник голови російської компанії Олександр Медведєв.

"Я хочу ще раз звернути увагу, що після закінчення транзитного контакту з Україною ні продовження, ні укладення нового транзитного контакту не буде ні за яких обставин", - сказав Медведєв.

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Як повідомлялося, згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.