"Газпром" лякає, що транзиту через Україну після 2019 року не буде "ні за яких обставин"
Російський монополіст зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів газу.
У російській компанії "Газпром" заявляють, що продовження транзитного контакту з Україною після 2019 року не буде "ні за яких обставин".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав заступник голови російської компанії Олександр Медведєв.
"Я хочу ще раз звернути увагу, що після закінчення транзитного контакту з Україною ні продовження, ні укладення нового транзитного контакту не буде ні за яких обставин", - сказав Медведєв.
Читайте такожУкраїна залишатиметься головним транзитером газу в ЄС - віце-президент Єврокомісії
Як повідомлялося, згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.