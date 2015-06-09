Москва пропонує Україні газ по $287,15 без урахування знижки у третьому кварталі та по $262,5 у четвертому

У російському газовому гіганті "Газпром" заявили, що ціна газу для України без знижки у третьому кварталі становитиме 287,15 дол. за тисячу куб. м, у четвертому - 262,5 дол. за тис. куб м, питання знижки обговорюється.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав заступник голови російської компанії Олександр Медведєв.

"Без знижки у третьому кварталі ціна була б чи буде 287,15, у четвертому кварталі - 262,5. Питання знижки, як ви знаєте, обговорюється", - сказав Медведєв.

Він зазначив, що знижка надається за рахунок незастосування експортного мита, яке може не застосовуватися "повністю або частково".

Медведєв зазначив, що це питання не до "Газпрому", хоча він "чув про прогрес".

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 травня припинила імпорт природного газу з Угорщини й майже вдвічі скоротила закупівлі в Словаччині, компенсувавши необхідні обсяги поставками з Росії. Однак із 4 червня імпорт газу з Угорщини знову було відновлено.

1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів.

За словами заступника міністра енергетики Ігоря Діденка, ціна європейського газу для України на сьогоднішній день практично не відрізняється від російської.

Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу «Нафтогаз України» в 2015 році імпортувати з одного джерела не більше 50% від загального обсягу природного газу.