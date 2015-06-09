"Газпром" наполягає на оплаті Україною поставок газу окупованому Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав заступник голови російської компанії Олександр Медведєв.

"Це питання має політичне забарвлення... Як газ, споживаний на території країни, яка говорить, що це її територія, і при цьому раптом ні сіло ні впало каже – газ, споживаний ДНР і ЛНР, Донецькою і Луганською областями, оплачуватися не буде", - сказав він.

"Ми виходимо з того, що цей контракт, оскільки Донецьк і Луганськ знаходяться в складі України, має бути оплачений контрактодержателем, яким є компанія "Нафтогаз", - сказав він.

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Раніше очільник «Газпрому» Олексій Міллер не виключив підписання прямого контакту на поставки газу на окупований Донбас. Однак голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що компанія не бачить необхідності у підписанні такого окремого контракту.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, Україна з вересня 2014 року по березень 2015 року безоплатно поставила в зону проведення антитерористичної операції на Донбасі природного газу на 9 млрд грн. За словами міністра, обсяг поставок природного газу в зону АТО за вказаний період становив 1,5 млрд кубометрів за 6000 грн за тис. куб. м.