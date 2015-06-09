Найдорожчий у світі нафтовий проект Кашаган обіцяють відновити в 2016 році

Відновлення видобутку нафти на морському родовищі Кашаган у Казахстані, перерваного після виявлення витоків у трубопроводах, заплановано на другу половину 2016 року.

Про це повідомив агентству Kazinform голова Північно-Каспійського проекту Стефан де Майо.

За його словами, на цей час на штучних островах завершиться буріння додаткових видобувних свердловин.

Уже наприкінці 2017 року Кашаган вийде на максимальний рівень видобутку 370 тисяч барелів на добу, вважає Майо.

Він нагадав, що в ході початкового введення в експлуатацію об'єктів родовища Кашаган наприкінці 2013 року були виявлені дефекти на трубопроводах, унаслідок чого там були змушені призупинити видобуток. Після цього консорціум провів роботу зі встановлення причини цих дефектів і розробки плану з заміни трубопроводів. На даний час зусилля нафтовидобувачів спрямовані на підготовку до безпечного і надійного відновлення видобутку.

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"Дійсно, на даний момент в освоєння родовища Кашаган інвестовані великі кошти, і ми засмучені, що родовище досі не введено в експлуатацію. Якщо б така сума не була вже витрачена, з урахуванням поточної ситуації з низькими цінами на нафту, сьогодні акціонерам було б складно прийняти рішення про інвестиції в освоєння, з економічної точки зору. Однак додаткові кошти, які потрібні для початку видобутку на родовищі, хоча й значні, є відносно невеликими порівняно з уже витраченої сумою. Тому акціонери повністю підтримують ці інвестиції, необхідні для введення родовища в експлуатацію", - сказав Майо.

За його інформацією, родовище Кашаган вирізняється величезними запасами нафти і володіє значним потенціалом збільшення обсягів видобутку. З часом потенціал родовища буде реалізовано повністю, і воно буде рентабельним, переконаний Майо.

Довідка УНІАН. Геологічні запаси родовища Кашаган у Казахстані оцінюються в 4,8 мільярда тонн нафти. Загальні запаси становлять 38 мільярдів барелів.

Обсяг інвестицій у проект становить близько 50 мільярдів доларів. Оператор розробки Кашагана - компанія North Caspian Operating Co. У проекті беруть участь "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total та Inpex.