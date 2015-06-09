Суд зобов'язав компанію екс-міністра Ставицького повернути "Надра України" 25 мільйонів гривень

Компанія «Голден Деррік», пов'язана з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, котрий перебуває в розшуку, має повернути «Українському геологічному науково-виробничому центру» - дочірньому підприємству державної компанії «Надра України» 25,3 млн грн за невиконані роботи.

Про це йдеться в рішенні Київського апеляційного господарського суду від 26 травня.

Згідно з документом, у 2011 році «Полтавське нафтогазове регіональне геологічне підприємство», правонаступником якого виступає «Український геологічний науково-виробничий центр», уклав із «Голден Деррік» два договори.

За одним із них було замовлено споруду параметричної свердловини №477 Короленківської площі. «Голден Деррік» було перераховано 62,4 млн грн як авансування виконання робіт. Із них виконано робіт лише на 49 млн грн.

За другим договором на будівництво пошукової свердловини №1 Токарської площі «Голден Деррік» отримав у якості авансу 75,9 млн грн. Та робіт було виконано на 64 млн грн.

У рішенні суду зазначається, що 28 лютого 2014 року «Голден Деррік» були направлені вимоги про повернення авансу. Однак гроші фірма так і не повернула. Пізніше «Український геологічний науково-виробничий центр» подав судовий позов про стягнення коштів, а 26 грудня минулого року позов було задоволено.

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Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» через суди повернула у свою власність усі часткові участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік».

У «Надра України» були три судові справи щодо повернення державних активів на цьому родовищі. Дві з них компанія виграла у грудні 2014 року, а третій – у січні цього року.

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, у 2000 та 2003 роках НАК «Надра України» було укладено ряд договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво НАК "Надра України" продало фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому за одним із договорів компанія повністю не розрахувалася, що дозволило розірвати його і повернути активи державі.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.