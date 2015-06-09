СБУ вилучила документи в офісі "Енергоатому" - голова компанії обурений силовими методами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова компанії на конференції трудових колективів.

«Підрозділи «Альфи» з двох сторін основного входу і чорного входу (оточили будівлю — УНІАН)... пред'явили ухвалу Печерського суду про проведення обшуку центрального офісу компанії і її приміщень», - сказав Недашковський.

За інформацією прес-служби, співробітники СБУ вилучили в компанії документи науково-виробничого об'єднання «Імпульс» за 2013 рік і проводять опис вилучених документів.

«Чомусь озброєні люди приходять до «мирного атому» для того, щоб вилучити документи, які ми віддаємо самі», - додав президент компанії.

При цьому він зазначив, що представники СБУ побили охоронця.

«Постраждав один із охоронців, зняли побої і будемо розбиратися, що далі з цим робити», - сказав Недашковський.

При цьому в прес-службі компанії були здивовані силовими діями СБУ, оскільки компанія завжди добровільно надає всю необхідну документацію.

«За останній рік це треті «маски-шоу» в компанії, хоча ми добровільно надаємо інформацію, яку від нас вимагають», - повідомили в прес-службі.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.