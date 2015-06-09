Росія продовжує підраховувати витрати на провальний проект "Турецький потік"

"Газпром" при будівництві першої морської нитки газопроводу "Турецький потік" виходить з того, що її вартість буде порівнянна з першою ниткою "Південного потоку" в напрямку Болгарії, заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, передає РІА "Новости".

"Остаточна вартість буде визначена після того, як відгалуження на Туреччину будуть опрацьовані, тому що у нас зараз є вартість морської ділянки на Болгарію. Вона була оголошена і не раз — 13,2 мільярда євро. Якщо вважати, що нитки однаково стоять, то можна поділити на чотири і дізнатися орієнтовну вартість, виходячи з передумови, що буде порівнянна вартість нитки на Болгарію і Туреччину", — сказав Медведєв.

Читайте такожСаміт в Ризі підтримав будівництво газопроводу в обхід Росії"Газпром" і турецька компанія Botas 1 грудня 2014 року підписали меморандум про взаєморозуміння з будівництва газопроводу потужністю 63 мільярди кубометрів газу на рік з Росії у напрямку Туреччини через Чорне море. Міжурядову угоду про новий газопровід планується підписати у другому кварталі 2015 року, а перший газ подати в грудні 2016 року.

ЄС відноситься до "Турецького потоку" скептично, вважаючи його долю аналогічною долі "Південного потоку", будівництво якого заморожено. До того ж, на шляху реалізації проекту стала Македонія, що блокує перспективи виходу газопроводу за межі Туреччини.