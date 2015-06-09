"Надра України" має намір оскаржити у Верховному суді арешт майна компанії

Як повідомили в прес-службі НАК, компанія намагалася оскаржити арешт у Вищому адміністративному суді, однак касація від імені «Надра України» рішенням суду від 14 травня залишилася незадоволеною.

«Підставою такого рішення, як зазначив Вищий адміністративний суд, стала відсутність доказової бази про те, що заарештовано саме майно компанії. Однак така позиція суду є незрозумілою і суперечливою, якщо врахувати той факт, що дочірня структура НАК«Чернігівнафтогазгеологія» не має власного майна і тільки користується тим майном, яке передано підприємству материнською компанією, як внесок в статутний фонд», - пояснили в НАК.

У НАК також звернули увагу, що в постановах Держвиконавчої служби перелік арештованого майна відсутній, що відповідає вимогам закону «Про виконавче провадження». Норми закону вимагають вказувати дані безпосередньо в актах опису арештованого майна, а самі акти – складати на підставі постанови про арешт. Але ці акти, як стверджують у «Надра України» скасовано – попередніми рішеннями Окружного суду міста Києва.

При цьому в компанії відзначили й інше: факт того, що арештоване майно знаходиться у користуванні дочірнього підприємства і є власністю материнської компанії доведено іншою судовою практикою – рішеннями Київського апеляційного адміністративного суду від 2014 року та апеляційного суду Харківської області від 2015 року.

«Таким чином, НАК вживає всі необхідні заходи для того, щоб не допустити порушення прав і законних інтересів материнської компанії та її дочірніх підприємств, що в свою чергу підтверджено судовими рішеннями, - повідомили в прес-службі НАК. – Зараз НАК готує скаргу до Верховного суду України щодо перегляду рішення Вищого адміністративного суду».