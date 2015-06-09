"Енергоатом" направив у Кабмін спростування звинувачень Держфінінспекції у зловживаннях в компанії

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 29 травня направила до Кабінету міністрів України спростування всіх звинувачень Державної фінансової інспекції у масштабних зловживаннях і правопорушення у компанії.

Про це на позачерговій конференції трудового колективу заявив президент компанії Юрій Недашковський, повідомивши, що 20 травня Держфінінспекція направила лист в уряд про нанесення збитків «Енергоатому» на 60 млн грн.

«Проаналізувавши детально лист Держфінінспекції на адресу Кабміну по кожному пункту, ми надали ґрунтовні роз'яснення, які, на нашу думку, не тільки спростовують звинувачення щодо посадових осіб компанії, але і свідчать про упередженість та некомпетентність працівників Держфінінспекції», - сказав Недашковський, зазначивши, що компанія не згодна з обвинуваченнями і готова відстоювати свою позицію в суді.

При цьому президент «Енергоатому» навів кілька прикладів, які, на його думку, наочно демонструють, яким чином у відомстві рахували так звані збитки і прямі фінансові порушення.

Недашковський розповів, що 21,9 млн грн відрахувань профкому Держфінінспекція чомусь вважає збитками компанії, хоча ці кошти були передбачені в тарифі «Енергоатома» і в затвердженому урядом фінансовому плані на 2014 рік. Така ж ситуація з витратами на експлуатацію спортивних (78,3 млн грн) і оздоровчих (58,4 млн грн) установ, а також на юридичні послуги (2,9 млн грн, в т. ч. при Недашковском 0,25 млн грн.) Те ж саме стосується залучення (14,7 млн грн) і повернення (13,9 млн грн) кредитних коштів, які також були передбачені затвердженим фінансовим планом.

При цьому голова «Енергоатому» підкреслив, що всі ці витрати були передбачені у фінансовому плані компанії і практично з усіх них є економія.

Разом з тим, за словами Недашковського, з нарахованих збитків Держфінінспекцією в сумі 10,8 млн грн, які нібито виникли через завищення вартості або обсягів підрядних робіт, реально підтверджені та відшкодовані в ході ревізії підрядними організаціями 257 тис. грн (завищені обсяги), а решта порушення виявлені у субпідрядних організаціях контрагентів.

На думку глави компанії, особливо цинічним видається твердження інспекції про збитки в сумі 5,6 млн грн внаслідок нібито завищеної вартості послуг з охорони та оборони чотирьох АЕС, що надаються військовими частинами Національної гвардії України.

При цьому Недашковський звернув увагу, що Держфінінспекція скрізь намагається знайти зловживання, і навів приклад, коли в ході так званої ревізії була виявлена переплата атомною станцією грошей військової частини за охорону об'єкта, а при перевірці фінансової цієї частини її звинуватили в недоотриманні коштів.

Також глава «Енергоатому» нагадав, що депутати, державні чиновники заявляли про нанесення багатомільярдних збитків компанії, і підкреслив, що ці цифри називалися лише для свідомого перекручування фактів.

Також Недашковський розповів подробиці проведення ревізії в компанії. За його словами, «Енергоатом» у встановленому порядку 24 квітня представив свої заперечення до акта цієї ревізії. Держфінінспекція 20 травня надала свої висновки на заперечення, а 25 травня направила в «Енергоатом» вимогу усунути порушення, встановивши кінцевим терміном реагування 21 червня. Тільки після цього терміну відомство може ініціювати розірвання контракту з керівником підприємства і звернутися до суду з позовом про стягнення збитків.

Президент «Енергоатому» підкреслив, що виконуючий обов'язки голови Держфінінспекції поквапився зробити це набагато раніше, порушуючи встановлені терміни, – за 5 днів до направлення вимоги та за місяць до закінчення строку, передбаченого для реагування на нього.

«Я впевнений, що така поспішність пов'язана в першу чергу з побоюваннями Держфінінспекції, що в суді їхні вимоги і звинувачення вважають безпідставними. Тому стало вкрай необхідно терміново змінити керівника «Енергоатому» в розрахунку на те, що новий буде займати не таку принципову позицію. Сьогодні вже цілком очевидно, що розкручена на всю країну авантюра з заявою Гордієнка (колишній голова ДФІ Микола Гордієнко – УНІАН) про півтора мільярди збитків провалилася», - резюмував Недашковський.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.