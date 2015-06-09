У "Газпромі" заявили, що не обговорювали з ЄС ідею припинити транзит через Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції у Москві сказав заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв.

«Хочу сказати, що практика перенесення пунктів здавання є абсолютно нормальною і була застосована нами у низці випадків, коли ми переносили пункти здавання нашим споживачам. Ще раз повторюю, нічого критичного у припиненні контракту з Україною (транзитного контракту після 2019 року - УНІАН) немає», - сказав Медведєв, відповідаючи на запитання, яким чином європейські споживачі можуть одержувати російський газ після 2019 року, коли «Газпром» планує не продовжувати контракт на транзит газу через територію України.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи ведуться вже зараз переговори з європейськими партнерами про перенесення пунктів здавання газу із західного кордону України на кордон Туреччини та Греції, він відповів: «Переговори не ведуться, тому що не зрозуміло, за якими маршрутами буде розподілятися газ».

При цьому він підкреслив, що для вирішення цих питання є ще 4 роки.

Читайте такожМосква пропонує Україні газ по $287,15 без урахування знижки у третьому кварталі та по $262,5 у четвертому

Медведєв заявив, що «Газпром» при будівництві першої морської нитки газопроводу «Турецький потік» виходить з того, що її вартість буде порівняна з першою ниткою «Південного потоку» у напрямку Болгарії.

«Остаточна вартість буде точно визначена після того, як відгалуження на Туреччину буде опрацьовано, тому що у нас зараз є вартість морської ділянки на Болгарію. Вона була оголошена і неодноразово - 13,2 мільярда євро. Якщо вважати, що нитки однаково коштують, то можна поділити на чотири і дізнатися орієнтовну вартість, виходячи з передумови, що буде порівнянна вартість нитки на Болгарію і на Туреччину», - сказало він.

Він запевнив, що «Газпром» не бачить ризиків у будівництві першої нитки «Турецького потоку», оскільки весь газ з цієї труби призначено Туреччині.

За його словами, «Газпром» погодив всі комерційні умови з турецькими партнерами.

«Усе погоджено, усі комерційні та економічні умови. Приводу для фейлетону ніякого немає», - запевнив він.