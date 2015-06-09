ЄК дала "Газпрому" ще шість тижнів для підготовки відповіді на звинувачення у монополізмі

Єврокомісія продовжила до середини вересня термін підготовки і надання "Газпромом" відповіді на антимонопольні претензії, повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, передає Прайм.

"Газпрому" надано додатково шість тижнів для вивчення повідомлення про претензії Єврокомісії і для підготовки письмової відповіді компанії. Кінцевим терміном надання відповіді комісії тепер призначена середина вересня 2015 року. Зараз в "Газпромі" йде ретельне вивчення документа по цій справі, він детально аналізується і готується відповідь", - сказав Купріянов.

"Комісія погодилася з проханням "Газпрому" продовжити строк для відповіді на його заяву щодо заперечень на шість тижнів. Це означає, що тепер відповідь очікується у вересні", - заявив представник ЄК Рікардо Кардосо. "Газпром стверджує, що (компанії - ред.) буде потрібно додатковий час, в тому числі для оцінки піднятих питань і перекладу документів. Згідно зі звичайною практикою, комісія проаналізувала причини запиту та надала відтермінування, що дозволяє "Газпрому" в повній мірі здійснити захист своїх прав", - пояснив представник ЄК.

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Єврокомісія 22 квітня висунула офіційні звинувачення "Газпрому" в порушенні антимонопольного законодавства ЄС у восьми країнах - Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі та Словаччині. По-перше, компанія, за даними ЄК, включила в контракти на поставку газу у вісім країн низку територіальних обмежень, які перешкоджають експорту блакитного палива в інші держави.

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По-друге, ЄК вважає несправедливими ціни "Газпрому" для п'яти з перерахованих країн, а саме: Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Болгарії.

По-третє, Єврокомісія побоюється, що "Газпром" використовував своє домінуюче становище в Болгарії та Польщі, обумовлюючи постачання газу отриманням від гуртовиків зобов'язань, пов'язаних з інфраструктурою. Наприклад, постачання газу залежали від інвестицій в проекти трубопроводів, які просував "Газпромом", або від згоди на посилення контролю "Газпрому" над газопроводом.

"Газпром" назвав претензії необґрунтованими і виступив на підтримку взаємоприйнятного досудового вирішення в рамках антимонопольного розслідування ЄК.