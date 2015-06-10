Нафта продовжує дорожчати: ціна Brent піднялася вище $65 доларів за барель

На світових торгах в середу, 10 червня, ціни на нафту продовжили зростання на тлі очікування статданих зі США, передає Reuters.

Так, вартість липневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent виросла з початку торгів на 0,35% - до 65,31 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту WTI на 1,3% - до 60,90 долара за барель.

Читайте такожНайдорожчий в світі нафтовий проект Кашаган обіцяють відновити до 2016 рокуСьогодні Міненерго США опублікує дані по запасах нафти в країні за тиждень, що завершився 5 червня. Аналітики прогнозують скорочення запасів на 1,720 мільйона барелів — до 475,7 мільйона барелів. Тижнем раніше комерційні запаси нафти в США скоротилися на 1,9 мільйона барелів - до 477,4 мільйона барелів.

Тиск на ринок також надає публікація в ніч на середу Американським інститутом нафти (API) даних по запасах нафти в країні - вони знизилися на 6,7 мільйона барелів.