"Роснефть" у кризу затвердила зарплати директорам не менше $500 тисяч на рік

Держкомпанія "Роснефть" затвердила положення про винагороди членам ради директорів - їх основна винагорода складе $500 000 за корпоративний рік (27,9 млн руб. за курсом ЦБ на 10 червня), пишуть "Ведомости" з посиланням на документ.

Додаткова винагорода буде і у членів комітетів при раді ($30 000), голів комітетів ($50 000) і голів ради директорів ($100 000).

Читайте також«Роснефть» через санкції і низькі ціни заморозить будівництво СПГ-заводу на СахалініАле винагорода може бути виплачена акціями «Роснефти». У такому разі розмір пакета визначається, виходячи з розміру винагороди кожного директора і середньозваженої вартості акцій «Роснефти» за період з обрання ради по дату проведення засідання ради директорів, на якому визначається розмір і форма виплат. При цьому членам ради не рекомендується продавати основну частину отриманих ними акцій (50% і більше) і не використовувати будь-які механізми хеджування протягом мінімум одного року після виходу з ради. Питання про форму й розмір винагороди виносяться на затвердження зборів акціонерів.

Дія положення не поширюється на членів ради директорів, які є держслужбовцями або членами правління «Роснефти». Представник компанії не відповів на запит «Ведомостей». Раніше «Роснефть» розкрила місячний оклад президента Ігоря Сєчіна – від 15 млн до 20 млн руб.