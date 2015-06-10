Нафтогазовий скандал в Росії: Москва шукає привід для претензій до ExxonMobil

Значний нафтогазовий проект "Сахалін-1", чиїм оператором виступає американська ExxonMobil, ризикує повторити долю "Сахаліну-2", навколо якого в 2006 році розгорнувся масштабний скандал. Влада РФ хоче отримати інструмент тиску на ExxonMobil, яка в суді вимагає повернення частини виплачених податків і зміни схеми їх нарахування, пише "Комерсант".

Сьогодні у віце-прем'єра Аркадія Дворковича пройде нарада, на якій будуть обговорюватися "попередні підсумки перевірок "Роснедрами" "Сахаліну-1" і "Сахаліну-2", які реалізуються на підставі угод про розподіл продукції. Як стверджують джерела "Ъ", "є серйозні питання з приводу виконання ліцензії на видобуток" до ExxonNeftegaz (структура американської ExxonMobil), але не до Sakhalin Energy (оператор "Сахаліну-2"). Про що саме йде мова, співрозмовники "Ъ" не уточнюють. Представники віце-прем'єра, Мінприроди та компаній від коментарів відмовилися.

Читайте такожExxonMobil вимагає від Росії повернути переплачені мільярди податківЗа словами одного зі співрозмовників "Ъ", перевірка проекту була позаплановою, швидше за все з метою "знайти підстави для можливих претензій". Інструмент тиску знадобиться в ході переговорів уряду і ExxonMobil з приводу процесу в Стокгольмському арбітражі, куди американська компанія подала позов до Росії у кінці березня. ExxonMobil домагається повернення близько $500 млн податків, оскільки з 2009 року в Росії діє ставка податку на прибуток у розмірі 20%, тоді як проект продовжував платити колишні 35%. Російська влади переплату не визнає. В кінці квітня Мінфін заявляв, що позов ExxonMobil заснований на "виборчому тлумаченні УРП у відриві від інших його положень та економічної логіки".

Врегулювати питання в позасудовому порядку не вдалося. 18 березня для цього в Москву приїжджав глава ExxonMobil Рекс Тіллерсон, який зустрічався з Аркадієм Дворковичем і міністром фінансів Антоном Сілуановим. "Але йому було сказано, що Росія нічого не винна і буде відстоювати свою позицію",— говорить один зі співрозмовників "Ъ".

Державна "Роснефть" в конфлікті підтримує ExxonMobil (компанії є стратегічними партнерами і з інших шельфових проектів, але через санкції роботи припинені): у травні глава компанії Ігор Сєчін говорив, що "в принципі ми з ними займаємо одну і ту ж позицію".

Можливі претензії можуть бути пов'язані з тим, що, добуваючи 10,1 млрд кубометрів газу в рік, "Сахалін-1" більшу частину закачує в пласт, консорціум не може домовитися з "Газпромом" про умови продажу. "Роснефть" і ExxonMobil ведуть переговори про будівництво СПГ-заводу для переробки газу, але тут вже заважає "Газпром", який не погоджує доступ до свого газопроводу, необхідного для реалізації проекту.

Це не перший гучний конфлікт навколо сахалінських проектів. У 2006 році до ходу реалізації "Сахаліну-2" Генпрокуратура пред'явила претензії, а в 2006 році Мінприроди відкликало екологічну експертизу проекту, тобто фактично зупинило його. За підсумками перевірок Росспоживнагляд заявив про шкоду екології на $50 млрд, у Рахунковій палаті говорили про невигідні умовах угоди. Джерела "Ъ" тоді пояснювали проблеми "Сахаліну-2" бажанням Росії отримати контроль у проекті. Так і вийшло — вже до кінця 2006 року "Газпром" придбав 50% і одну акцію Sakhalin Energy за 7,45 млрд.

Втім, на думку джерел "Ъ" та експертів, ситуація навколо "Сахаліну-1" поки не настільки серйозна — про витіснення ExxonMobil з проекту поки що не йдеться.