ОПЕК зберегла прогноз падіння видобутку нафти в Росії на 30 тисяч барелів на день

ОПЕК зберегла прогноз видобутку нафти в Росії в 2015 році, який, як очікується, знизиться на 30 тисяч барелів на добу — до 10,54 мільйона барелів, передає ПРАЙМ з посиланням на червневу доповідь картелю.

Видобуток рідких вуглеводнів в країні в квітні був переглянутий в бік зниження на 40 тисяч барелів на день - до 10,67 мільйона барелів на день. Видобуток в травні, за даними організації, склав 10,71 мільйона барелів на день, що в річному вираженні більше на 0,17 мільйона барелів на день - найсильніше зростання з січня 2014 року.

Читайте такожШвейцарська Trafigura на тлі санкцій стала найбільшим експортером російської нафтиЯк відзначають аналітики ОПЕК, з запуском в травні видобутку на Термокарстовому газоконденсатному родовищі, видобуток газоконденсату в Росії в червні може зрости на 20 тисяч барелів на день. "Так як газоконденсатні родовища не потрапляють під дію санкцій, російські компанії зосереджені на розробці таких родовищ", - зазначає ОПЕК.