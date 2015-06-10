"Укртатнафта" вимагає від "Укртранснафти" розрахуватися за зберігання нафти і звільнити резервуари

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», що володіє єдиним працюючим в Україні нафтопереробним підприємством - Кременчуцьким НПЗ - вимагає від оператора вітчизняної нафтотранспортної системи компанії «Укртранснафта» викачати свою нафту з резервуарів «Укртатнафти» до 1 липня і повністю розрахуватися за її тимчасове зберігання через невиконання зобов'язань за договором оренди ємностей.

Про це йдеться в листі «Укртатнафти» на адресу керівництва «Укртранснафти».

«З боку «Укртранснафти» має місце систематичне невиконання своїх зобов'язань за договором (підписано 1 квітня 2015 року)... «Укртатнафта» вимагає від «Укртранснафти» розрахуватися за зберігання нафти і звільнити від неї резервуари підприємства, надавши реквізити або пропозиції щодо її відкачування», - наголошується в повідомленні. Крім того, компанія вимагає розірвати договір оренди.

За інформацією «Укртатнафти», заборгованість за оренду резервуарів становить 46,1 млн грн за квітень, 47,6 млн грн за травень, а також 13,8 млн грн за 9 діб червня.

У компанії нагадують, що оперативне і своєчасне прийняття рішення керівництвом «Укртранснафти» про звільнення нафтопроводів, які опинилися в зоні АТО у квітні 2014 року і простоюють, дозволило зберегти майно компанії й надало державі можливість забезпечити потреби української армії в нафтопродуктах.

«Однак протягом 14 місяців ПАТ «Укртранснафта» не прийняло рішення щодо використання нафти для виробництва нафтопродуктів», - наголосили в «Укртатнафті».

У повідомленні наголошується, що у зв'язку з порушеннями умов договору «Укртатнафта» неодноразово зверталася в «Укртранснафту» з проханням забрати свою нафту або передати її на переробку з наступним використанням палива для потреб держави.

При цьому неналежне виконання договору зберігання нафти з боку «Укртранснафти» призвело до значних негативних наслідків для «Укртатнафти». Зокрема, компанія не має можливості закупівлі нафти для здійснення своєї основної діяльності - переробки і виготовлення нафтопродуктів, оскільки резервуари зайняті, а також знизила виробництво власних нафтопродуктів за період зберігання нафти майже на 20%, через що недоотримує виручку. У свою чергу, держава не отримує ні нафтопродуктів у належній кількості, ні податків, які «Укртатнафта» планувала оплатити або з реалізації власної продукції, або з орендних платежів.

Також у повідомленні наголошується, що 14 травня 2015 року в результаті інвентаризації технологічної нафти «Укртранснафти», розміщеної в резервуарах Кременчуцького НПЗ, фахівцями SGS «Прайсвотерхаузкуперс», «Укртранснафти», а також представниками від НАК «Нафтогаз України», Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та інших державних структур підтверджено наявність нафти у повному обсязі з якісними параметрами, що відповідають ДСТУ.

Як повідомляв УНІАН, колишній керівник «Укртранснафти» Олександр Лазорко, якого в березні намагалися силою відсторонити від займаної посади, зазначав, що з початком проявів сепаратистських тенденцій на сході України у квітні 2014 року прийняв рішення викачати технологічну нафту із трубопроводів, які перебувають там, з метою не допустити захоплення державного майна. За його словами, нафта була перекачана в резервуари «Укртатнафти» і три перші місяці зберігалася безкоштовно. При цьому Лазорко обурився, що майже за рік у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, а також «Нафтогазі України» не було прийнято рішення про подальшу долю технологічної нафти, хоча прем'єр-міністр Арсеній Яценюк давав доручення керівництву Міненерговугілля розробити проект постанови для переробки нафти.

Довідка УНІАН. «Укртатнафта» створена у 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

«Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.