Siemens підніс погані новини для "Газпрому" - Deutsche Welle

Європейського та німецького ринку великих газових турбін "більше не існує" - це заявив голова правління електротехнічного гіганта Siemens Джо Кезер. Під скорочення потрапляють в Німеччині 5100 робочих місць, пише DW.

Джо Кезер обіцяє провести скорочення штатів в м'якому для працівників концерну режимі, але відмовитися від наміру значною мірою згорнути на підприємствах в цілому ряді німецьких міст виробництво турбін для великих газових електростанцій він не може: на них просто немає попиту.

У Німеччині, за словами топ-менеджера, "це пов'язано насамперед з переорієнтацією енергетики на відновлювані джерела, а в Європі ситуація така, що через слабке зростання в цих країнах і підвищення енергоефективності потреба в цілому знизилася". У той же час, підкреслив Джо Кезер, "на Середньому Сході, в Азії і особливо в США" попит на великі газові турбіни в даний момент досить великий.

Сказане ним має пряме відношення до однієї з найбільших російських компаній - "Газпрому". Адже мова йде про його найважливіший експортний ринок - Європу.

Читайте такожЄК дала "Газпрому" ще шість тижнів для підготовки відповіді на звинувачення в монополізміВ Європі фактично припинилося будівництво нових газових електростанцій, повідомив глава компанії Siemens. З цього випливає, що потреба в паливі для електростанцій не буде зростати, а з часом, у міру закриття тих, що відслужили, навіть почне падати.

У той же час, в основі інвестиційної стратегії "Газпрому", перш за все його планів щодо будівництва газопроводу "Турецький потік", лежить теза про істотне зростання попиту на російський природний газ в Європі в найближчі роки і десятиліття. Однак блакитне паливо, як бачимо, стає в країнах ЄС все більше сезонним товаром, який потрібний в основному для опалення, але втрачає своє значення в електроенергетиці.

А ось на Середньому Сході, як переконався Джо Кезер при вивченні портфелів замовлень, йде активне будівництво газових електростанцій - але там, в регіоні Перської затоки, і газ-то свій. А ще на природний газ все більше переключається американська електроенергетика, що пояснюється сильним здешевленням блакитного палива в результаті сланцевої революції.

Глава Siemens згадав також зростання в Азії. Так що "Газпром" абсолютно прав, диверсифікуючи зараз свої експортні потоки в бік Китаю. Там потреба його продукції, в тому числі і в електроенергетиці, явно зростатиме. Що ж стосується Європи, то експертам в галузі енергетики вже ясно: тут розраховувати на помітне збільшення попиту на газ не доводиться.

Цей тренд зовсім не означає для "Газпрому" втрату великого і стабільного покупця в особі країн Євросоюзу. Але зміни, що відбуваються, помітно ускладнять російській компанії отримати значний прибуток на ринку ЄС. І одночасно серйозно звузять можливості Москви використовувати газ для політичного шантажу.