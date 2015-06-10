Нафтогаз зібрався витратити на програмне забезпечення майже 16 мільйонів гривень

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» планує провести відкриті торги на закупівлю ліцензованого програмного забезпечення (ПЗ) корпорації Microsoft на 15,75 млн грн, повідомляється на сайті енергокомпанії.

«НАК «Нафтогаз України» запрошує компанії взяти участь у відкритих торгах на закупівлю ліцензій/субліцензії на право використання програмного забезпечення виробництва Microsoft. Очікувана вартість закупівлі послуг становить 15,75 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, послуги з використання ліцензійного ПЗ надаватимуться до 18 червня 2016 року. При цьому кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів - 10 липня 2015 року.

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"Нафтогаз" має намір шляхом проведення відкритих торгів визначити підрядника, який буде надавати якісні послуги на найбільш конкурентних умовах. Учасники торгів повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, мати професійне обладнання та матеріально-технічну базу, працівників відповідної кваліфікації і документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів", - відзначають в компанії.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Корпорація Microsoft (США) заснована в 1975 році і є одним зі світових лідерів у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг та рішень.

З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.