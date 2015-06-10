У Москві до кінця червня мають вирішити питання знижки на газ для України

РФ може дати Україні знижку на газ у третьому кварталі 2015 року, конкретне рішення буде прийнято російською владою наприкінці червня.

Як пише Рейтер, про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Не скажу зараз конкретні цифри. Розмір знижки передбачено формулою, закладеною в контракт між Газпромом і Нафтогазом. За ціни за формулою ...нижче $330 (за 1.000 кубометрів) - (знижка) до 30 відсотків", - сказав Новак.

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Конкретне рішення російський уряд прийме наприкінці червня, додав Новак.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв 9 червня заявив, що ціна газу для України без знижки у третьому кварталі становитиме 287,15 дол. за тисячу куб. м, у четвертому - 262,5 дол. за тис. куб м, питання знижки обговорюється.

"Без знижки у третьому кварталі ціна була б чи буде 287,15, у четвертому кварталі - 262,5. Питання знижки, як ви знаєте, обговорюється", - сказав він.

Медведєв зазначив, що знижка надається за рахунок незастосування експортного мита, яка може не застосовуватися "повністю або частково".

Чиновник додав, що це питання не до "Газпрому", хоча він "чув про прогрес".