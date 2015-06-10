Російський "Лукойл" через падіння цін на нафту скоротив чистий прибуток на 60%

Найбільший у РФ приватний нафтодобувач "Лукойл" скоротив чистий прибуток у першому кварталі 2015 року в річному виразі на 60 відсотків через падіння цін на нафту, але чекає їх зростання в найближчій перспективі до $75 за барель.

Як передає Рейтер, "Лукойл" повідомив, що знизив чистий прибуток до $0,69 мільярда, не виправдавши прогнозу аналітиків у $1,06 мільярда.

Виручка компанії за квартал знизилася на 35 відсотків до $23,19 мільярда, тоді як аналітики чекали $22,55 мільярда, а показник EBITDA знизився на 30 відсотків до $2,82 мільярда за прогнозу в $3,34 мільярда.

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Зниження фінансових показників "Лукойл" пояснив падінням світових цін на нафту в першому кварталі 2015 року в річному виразі більш ніж на 50 відсотків. У ході прес-конференції з інвесторами співвласник "Лукойлу" Леонід Федун сказав, що компанія найближчим часом орієнтується на ціну в $60 за барель, однак, на його думку, вартість сировини на світовому ринку може досягти $75 за барель і навіть вище.