США повернули собі звання світового лідера з видобутку нафти

Видобуток нафти в США збільшився майже на 16 відсотків, склавши 11,6 мільйона барелів на добу.

Американці випередили в списку Саудівську Аравію (11,5 мільйона барелів на день) і Росію (10,8 мільйона барелів). Зростання видобутку в цих країнах становило відповідно 0,9 і 0,6 відсотка, повідомляє Lenta.ru.

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За обсягом видобутку США вийшли на перше місце вперше з 1975 року. При цьому BP використовувала у своїх підрахунках дані не тільки по «конвенційній» і сланцевій нафті, але і видобуток з бітумних пісків, а також газоконденсат.

США одночасно зберегли свої позиції як головний споживач нафти в світі. Споживання в країні в минулому році склало 19 мільйонів барелів на добу, трохи вище, ніж за рік до цього. Друге і третє місце в цьому списку займають Китай і Японія.

Світові ціни на нафту в кінці 2014 року обвалилися, знизившись з 110 доларів до 40 доларів за барель за кілька місяців. У США це призвело до різкого скорочення буріння нафтових свердловин в першій половині 2015 року. Тим не менше поки видобуток в країні залишається на високому рівні. Спад виробництва очікується не раніше липня.