Україна прагне оновити концепцію співпраці в енергетичній сфері з ЄС

01:01, 11 червня 2015
Енергетика
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Міністр енергетики Володимир Демчишин, під час зустрічі з послом ЄС в Україні Яном Томбінські, передав лист, в якому пропонується перезавантажити систему двостороннього співробітництва між Україною та ЄС в енергетичній сфері.

Фото УНИАН

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник управління євроінтеграції Міненерговугілля Михайло Бно-Айріян.

Попередній Меморандум між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній сфері, був підписаний десять років тому назад. «З того часу ми щороку спільно з ЄС презентуємо звіти по його виконанню», зазначає представник Міненерго.

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«Але наша співпраця не стоїть на місці. Вона розвивається, змінюється, набуває нових форм. Десять років тому у ЄС не було навіть і другого енергетичного пакету. Сьогодні у нашій країні ми вже імплементуємо третій пакет. Нові виклики, нові завдання, новий порядок денний. Настав той час, коли нам варто оновити концепцію співпраці», - написав Бно-Айріян.

Також він висловив впевненість, що ЄС підтримує цю ініціативу, и відзначив готовність почати переговорний процес.

Друзі!Запускаємо нову ініціативу.Вчора, під час зустрічі з Послом ЄС в Україні Яном Томбінські, Міністр В. Демчишин ...

Posted by Mykhailo Bno-Airiian on Wednesday, June 10, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна веде переговори з Європейським Союзом про надання Києву фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту переобладнання вітчизняних вугільних теплоелектростанцій та встановлення на них очисних споруд.

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