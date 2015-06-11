Нафта дешевшає на новинах зі США

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в четвер на тлі публікації статистики щодо запасів "чорного золота" в США, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість липневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,08% - до 65,55 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту WTI опускалася на 0,46% - до 61,15 долара за барель, пише Прайм.

Раніше в середу управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 5 червня, знизилися на 6,8 мільйона барелів, або на 1,4%, до 470,6 мільйона барелів. Аналітики очікували скорочення запасів за тиждень на 1,72 мільйона барелів — до 475,7 мільйона.

Між тим видобуток нафти в США за тиждень, за даними Міненерго, збільшився на 24 тисячі барелів нафти в день — до 9,610 мільйона барелів, що на 0,42% вище показника попереднього тижня. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі (Cushing) знизилися на 1 мільйон барелів, до 58 мільйонів барелів.

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З початку літа 2014 року до початку поточного року ціни на нафту впали більш ніж удвічі — з 100 до 45 доларів за барель марки Brent. Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день посилило обвал цін. Проте в кінці січня — початку лютого ціни на нафту стали підростати — до рівня в 60 доларів за барель Brent. Поступове зростання, переривався невеликими коригуваннями, яке триває. Максимуму року котирування досягли 6 травня — 69,58 долара за барель.