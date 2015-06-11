На Запорізькій АЕС зупинився енергоблок - спрацював автоматичний захист

«11 червня о 1:46 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від мережі через помилкове спрацьовування автоматичного захисту (АЗ) реакторної установки підвищення тиску в 1-му контурі. Подана аварійна заявка на відключення блоку до 19:00 11 червня», - сказано в повідомленні.

У прес-релізі наголошується, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька атомна електростанція 3 червня підключила до енергомережі блок №2 після капітального ремонту, який тривав 115 днів. Проектний термін експлуатації блоку №2 завершиться 19 лютого 2016 року.

6 червня Запорізька атомна електростанція підключила до енергомережі країни блок №3 після виконання ремонту, а 7 червня відключила на ремонт енергоблок №4.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.