Європарламент закликав відновити будівництво газопроводу Nabucco

Європейський парламент закликає Європейську комісію відновити будівництво газопроводу Nabucco.

Про це йдеться у резолюції, яка була проголосована у четвер в Страсбурзі в ході пленарного засідання ЄП, передає власний кореспондент УНІАН.

„(ЄП) закликає Комісію відновити роботу з будівництва газопроводу Nabucco, вважає, що конструктивні відносини між сусідніми країнами є кращою гарантією для енергопостачання держав-членів”, - зазначається в резолюції.

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ЄП також привітав енергетичну політику ЄС, яка спрямована на забезпечення енергетичної безпеки для всіх держав-членів. Разом з тим, ЄП закликав держави-члени вжити заходи, необхідні для зниження їх енергетичної залежності і забезпечити безпеку видобутку нафти і газу та транспортної діяльності в регіоні Чорного моря. „(ЄП) Закликає ЄС підтримати ініціативи щодо диверсифікації енергетичних ресурсів Чорного моря, в тому числі, за рахунок інвестицій та фінансових заходів, як частини стратегії енергетичної незалежності”, - йдеться в документі.

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Крім того, ЄП звернув увагу на „крайню екологічну уразливість басейну Чорного моря”. „(ЄП) підкреслює, що мілітаризація регіону становить подальші ризики для цієї делікатної екосистеми і закликає до створення ефективного механізму дій з надійною системою обміну інформацією між усіма прибережними державами у разі виникнення надзвичайної ситуації”, - наголошується в резолюції.