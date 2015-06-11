Бензин в Україні за умови зростання акцизу може подорожчати до 30 гривень

Автомобільне паливо в Україні може подорожчати, якщо Кабмін підніме акциз на нього і світові ціни на нафту піднімуться до 80-100 доларів за барель.

Про це пише Владислав Швець у публікації "Дороги відремонтують дорогим бензином", розміщеній на сайті УНІАН.

"Важливо враховувати й той факт, що, незважаючи на падіння ціни нафти на світовому ринку, вартість бензину в Україні не знижується. Причина - девальвація гривні та збільшення витрат на заправках. Що ж буде з цінами на бензин, якщо «чорне золото» подорожчає з 65 доларів за барель до 80-100 доларів, при цьому паливний акциз буде збільшено? Тоді, найімовірніше, паливо в Україні подорожчає до 30 гривень. І відразу ще одне питання - кому воно буде по кишені?", - пише автор статті.

Як зазначається, нові чиновники повторюють дії своїх попередників з уряду Азарова, кажучи про необхідність чергового підвищення акцизів на паливо з метою знайти кошти на ремонт доріг. Проте як би не зростали ставки акцизу на продаж нафтопродуктів, це мало впливає на якість українських доріг, наголошує Швець.

Саме відсутність коштів, на думку нинішнього керівництва Міністерства інфраструктури, гальмує успішне реформування дорожньої галузі. Вирішувати проблему відомство має намір наступним чином: дорожній фонд пропонується виділити в самостійну структуру і посилити контроль його наповнення та використання коштів. Водночас міністерство виступає з ініціативою підвищити акцизний збір на продаж нафтопродуктів. Принаймні, до цього схиляється відповідальний за реформу «Укравтодору» голова дорожнього департаменту МІУ Роман Хміль, який лише кілька місяців тому прийшов у міністерство з ІТ-сфери.

За його словами, модернізація українських доріг - справа витратна, тільки на їх ремонт необхідно близько 1 трлн грн. А таких коштів у бюджеті немає. Вийти з ситуації, на думку Хміля, можна шляхом підвищення паливного акцизу до європейського рівня - з 20% до 35-50%.

Читайте такожВ Україні скасували обов'язкову сертифікацію бензину і дизпалива

Експерти негативно сприймають ідею підвищення акцизу на автомобільне паливо.

«Якщо порівнювати рівень акцизів на паливо у нас і в сусідніх країнах, то, дійсно, в Україні він нижчий. Та не потрібно забувати, що рівень доходів громадян України значно менший, ніж у сусідніх країнах», - упевнений екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава.

Його позицію поділяє аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко. При цьому аналітик наголошує, що європейський стандарт паливного акцизу розраховується не з урахуванням необхідних розмірів надходжень, а з розрахунку доходів населення. «Порівняння українських акцизів із європейськими не витримує ніякої критики. У Європі інше оподаткування, якщо подивитися на економіки цих країн, то видно, що вони в рази перевищують економіку України. Треба пам'ятати про рівень зарплат і соціального забезпечення, які в рази перевищують те, що є в Україні», - сказав Сіренко.

У свою чергу, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн зазначає, що рівень податків у ціні палива в Україні і так недалекий від європейського. І якщо назвати максимальним його поки не можна, то до середнього показника Україні залишилося зовсім небагато. «У Європі ставки податків на паливо різні. Вони коливаються від 50% до 70-75%. Найвищі податки і ціни на паливо - в Туреччині, Великобританії, Голландії, Італії, де частка податків сягає 75-80%. У нас податки в ціні бензину становлять близько 40%, дизельного палива – 30%, але все одно це дуже висока ціна», - розповів Куюн.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю ЗМІ керівник дорожнього департаменту Мінінфраструктури Роман Хміль заявив, що рівень акцизу на паливо в Україні у рази нижче, ніж у європейських країнах, і може бути збільшений із 20% до 35-50%. Він також повідомив, що на сьогодні необхідний обсяг коштів для ремонту всіх доріг в Україні становить близько 1 трлн грн.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, у 2016 році Мінінфраструктури створить спеціальний фонд для відрахування акцизного збору з продажу палива, яке на 100% використовуватиметься для фінансування ремонту та будівництва автодоріг.

У березні поточного року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розпорядився терміново використовувати виділений з бюджету 1 млрд грн на ямковий ремонт доріг, наголосивши на необхідності жорсткого контролю та боротьби з корупцією при використанні виділених коштів.

У держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, із них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решту суми буде спрямовано на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".

За словами керівництва "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється мінімум у 60 млрд грн, при цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

Довідка УНІАН. Дорожна галузь в Україні фінансується із загального фонду держбюджету, а виділення коштів на дороги відбувається за залишковим принципом, після фінансування інших сфер економіки, які мають захищені статті або цільові джерела фінансування у спеціальному фонді держбюджету.