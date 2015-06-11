Держкомпанія "Вугілля України" просить суд визнати її банкрутом

Державна компанія «Вугілля України», національний оператор вугільного ринку України, звернулася до Господарського суду Києва з заявою про порушення справи про своє банкрутство, повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, надані державним підприємством матеріали суд визнав достатніми та призначив підготовче засідання суду у справі про банкрутство підприємства на 16 червня.

Як повідомляв УНІАН, у квітні міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив про намір ліквідувати державну компанію «Вугілля України», яка є національним оператором вугільного ринку України.

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Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції та здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Вугілля України» займається реалізацією вугілля, видобутого на держшахтах, із травня 2014 року, тоді як раніше він продавався через посередників, що збільшувало збитки шахт. ЗМІ пов'язують цих посередників з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, однак після перепродажу його через кілька компаній його вартість збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в кишенях оточення Януковича.