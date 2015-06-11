"Енергоатом" заявляє, що закуповав урановий концентрат тільки у Східного ГЗК

Як повідомляє прес-служба «Енергоатому», згідно з двостороннім довгостроковим контрактом, підписаним між енергогенеруючою компанією і "Східгзк" на період з 2008 по 2018 рік, "Енергоатом" у повному обсязі закуповує урановий концентрат "Східного гірничо-збагачувального комбінату" з метою подальшого виробництва ядерного палива.

«У 2014 році «Енергоатом» закупив у «СхідГЗК» урановий концентрат в обсязі 846 тU, при запланованих 1347 тU», - йдеться в повідомленні, при цьому уточнюється, що закупівлю додаткових обсягів уранового концентрату «Енергоатом» не здійснював.

Крім того, в енергогенеруючій компанії заявляють про неодноразові спроби з боку контролюючих та правоохоронних органів перекласти відповідальність за виявлені в ході перевірки діяльності постачальників товарів, робіт і послуг порушення на держпідприємство «Енергоатом».

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки зафіксували факти системних порушень і зловживань при закупівлі уранового концентрату посадовими особами «Енергоатому» і «Східного ГЗК», унаслідок чого СБУ відкрила провадження щодо посадових осіб цих підприємств за підозрою у заподіянні державі 10 млн доларів збитків.

За даними СБУ, посадові особи гірничо-збагачувального комбінату закупили у 2014 році урановий концентрат у спеціально створеної ними за кордоном комерційної структури. У результаті концентрат був придбаний у іноземного постачальника за ціною 90 доларів США за кілограм на загальну суму 18 млн доларів. Однак в офіційній документації комбінату вартість придбаного концентрату вже становила 138 доларів за один кілограм.