"Роснефть" може відкласти буріння в Карському морі на три роки - ЗМІ

Про це пише Рейтер з посиланням на джерела, знайомі з планами держкомпанії.

Після того як у вересні 2014 року "Роснефть" і ExxonMobil відкрили родовище в Арктиці, отримавши приплив нафти на першій свердловині, Exxon заморозила участь у розвідці, через що російська держкомпанія була змушена переносити терміни будівництва другої свердловини.

Для того, щоб встигнути до сезону буріння 2016 року, який в арктичних умовах триває всього кілька місяців, "Роснефти" потрібно було до літа 2015 року знайти сервісного партнера, який не обраний, повідомило перше джерело. Тепер, за його оцінкою, "Роснефти" може знадобитися кілька років, щоб вирішити проблеми, що виникли.

"Поки всі економічні та зовнішні обставини такі, що і в 2017 році свердловини, швидше за все, не буде. Поки "Роснефть" в очікуванні, що буде знято санкційний режим, що ExxonMobil знову почне роботу. Без Exxon "Роснефть" сама не хоче працювати", - говорить джерело.

Читайте такожНафтогазовий скандал в Росії: Москва шукає привід для претензій до ExxonMobilДругий джерело підтвердило цю інформацію: "З бурінням все може на кілька років застопоритися", - сказав він.

Про це також говорив у середу й міністр енергетики Росії Олександр Новак, виступаючи на урядовій годині в Держдумі. "На жаль, зараз у нас дещо ускладнилась ситуація з бурінням на арктичному шельфі у зв'язку з санкціями", - сказав міністр.

Представник прес-служби компанії не зміг повідомити Рейтер точні терміни вибору платформи і почала буріння.

""Роснефть" при реалізації шельфових проектів суворо дотримується умов виданих ліцензій... і проводить роботи з перевищенням встановлених ліцензіями зобов'язань. Плани компанії по роботах у 2016-2017 роки передбачають безумовне виконання всіх робіт, передбачених ліцензіями".

Читайте також«Роснефть» вперше розкрила зарплату глави компанії СечінаРаніше представники компанії офіційно заявляли, що "Роснефть" продовжить буріння в 2016 році, кажучи, що ведеться вибір сервісної компанії.

Однак ще одне джерело, близьке до компанії, сказав у середу, що буде здивований, якщо другу свердловину вдасться пробурити через два роки.

"З арктичним шельфом зараз все дуже складно: немає партнера і обладнання, а при таких боргах (Роснефти) та низьких цінах на нафту буріння (в Карському морі) - це удар по гаманцю компанії".

Наголошується, що чистий борг компанії в 4 кварталі 2014 року виріс на 39 відсотків до 2,5 трильйона рублів.

Раніше УНІАН повідомляв, що держкомпанія "Роснефть" затвердила положення про винагороди членам ради директорів - їх основна винагорода складе $500 000 за корпоративний рік (27,9 млн руб. за курсом ЦБ на 10 червня).Додаткова винагорода належить членам комітетів при раді ($30 000), головам комітетів ($50 000) і голові ради директорів ($100 000).