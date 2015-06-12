Обвал цін на ринку нафти триває

На світових торгах у п'ятницю, 12 червня, ціни на нафту продовжили падіння на тлі прогнозу Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає Reuters.

Так, вартість липневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знизилася на 0,38% - до 64,86 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту WTI - на 0,48%, до 60,48 долара за барель.

МЕА підвищило прогноз світового попиту на нафту в 2015 році на 300 тисяч барелів на день. Зростання попиту на нафту в поточному році складе майже 1,4 мільйона барелів на день.

Читайте такожОПЕК зберегла прогноз падіння видобутку нафти в Росії на 30 тисяч барелів на деньПри цьому організація вказала на ознаки хронічного надлишку на ринку на тлі великого обсягу видобутку нафти в США і рекордних показників виробництва країн-членів ОПЕК.

Видобуток нафти в країнах-членах ОПЕК в травні, за даними МЕА, склав 31,33 мільйона барелів на день, збільшившись на 50 тисяч барелів на день. Цей показник є максимальним з серпня 2012 року.