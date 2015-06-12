"Енергоатом" просить Порошенка допомогти денонсації угоди з Росією про добудову блоків ХАЕС

Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням посприяти денонсації угоди з Росією про добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС, оскільки Міністерство закордонних справ блокує ініціативи щодо денонсації угоди, йдеться в повідомленні держкомпанії.

«Така неконструктивна позиція Міністерства закордонних справ змушує «Енергоатом» звернутися до президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, з проханням відповідно до ст. 106 Конституції України втрутитись у ситуацію, яка склалася з денонсацією угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС», - повідомили в компанії.

В «Енергоатомі» нагадують, що компанія з 2014 року намагається денонсувати угоду і зверталася з цією пропозицією до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

«Уперше з відповідними пропозиціями ми звернулися до Міненерговугілля в липні 2014 року. Удруге - у листопаді 2014 року, а втретє - у грудні 2014 після зміни складу Кабінету міністрів України», - коментує ситуацію виконавчий директор з юридичних питань та супроводження процедур закупівель держкомпанії Наталія Мусевич, слова якої наводяться в повідомленні.

За її словами, 3 лютого 2015 року Міненерговугілля направило в зацікавлені органи виконавчої влади проект розпорядження КМУ «Про питання будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС», пунктом 2 якого було доручено Міністерству закордонних справ України підготувати та подати до КМУ пропозиції про припинення дії угоди.

При цьому 23 лютого МЗС повідомило про незгоду з проектом розпорядження. У відповіді було зроблено зауваження щодо вибору альтернативного постачальника реакторного обладнання - компанії «Skoda JS».

«Мовляв, у чеської компанії російський власник, і це не забезпечить диверсифікацію постачань комплектуючих і не знизить залежність від РФ. У цьому зв'язку слід зазначити, що, по-перше, обладнання «Skoda JS», яке планується до постачання, у вартісному співвідношенні становить не більше 20-25% від загального розміру проекту будівництва, а по-друге, до цього часу проект будівництва енергоблоків був цілком залежним від РФ як у технічному, так і в фінансовому плані», - сказала Мусевич.

Також вона повідомила, що зауваження МЗС стосувалися і будівництва енергоблоків на базі існуючих будівельних конструкцій.

«На думку фахівців МЗС, Міненерговугілля «не надає переконливої відповіді на питання економічної обґрунтованості такого рішення», а «документи технічної експертизи істотно застарілі». Виникає питання: невже в Міністерстві закордонних справ є фахівці, здатні зробити такі висновки?», - обурилася Мусевич.

Вона зазначила, що особливої уваги заслуговує зауваження МЗС про необхідність визначення в частині чіткого, з конкретними фінансовими розрахунками, фінансово-економічного обґрунтування щодо відсутності додаткових фінансових витрат з державного бюджету України у зв'язку з заміною постачальника реакторної установки і зміною постачальника реакторного обладнання. При цьому Мінфін і Мінекономрозвитку, до повноважень яких належать ці питання, погодили проект розпорядження без зауважень.

Мусевич повідомила, що у квітні 2014 року після проведення консультацій у Міненерговугілля було прийнято рішення окремо ініціювати ухвалення Закону України «Про денонсацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС». 9 квітня Міненерговугілля направило проект зазначеного Закону України до центральних органів влади. Мінфін, Мінекономрозвитку і Державна інспекція ядерного регулювання його погодили без зауважень, при цьому офіційної позиції Міністерства закордонних справ досі не надходило.

Разом із тим, після доопрацювання проекту розпорядження КМУ «Про питання будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС» МЗС висловило до нього майже аналогічні попереднім зауваження, визначивши, що його позиція незмінна.

«Тобто, офіційна позиція Міністерства закордонних справ України така, що замінити постачальника обладнання неможливо, оскільки є українсько-російська угода, а розірвання угоди з країною-агресором недостатньо обґрунтоване. Причому, технічно й фінансово», - резюмувала юрист компанії.

Читайте також«Енергоатом» хоче будувати енергоблоки Хмельницької АЕС спільно з чеською Skoda

Як повідомляв УНІАН, раніше про складнощі денонсації угоди з боку МЗС заявляв і президент «Енергоатому» Юрій Недашковський.

При цьому він наголосив, що представники чеської компанії Skoda братимуть участь у добудові двох блоків Хмельницької АЕС тільки після розірвання угоди з Росією.

«Енергоатом» розраховував до червня отримати дозвіл уряду на добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС спільно з чеською компанією Skoda.

За словами заступника директора з виробництва ДП НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, вартість добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС оцінюється у 3,7 млрд євро, включаючи перше завантаження палива на 296 млн євро. На сьогодні готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 – 25%.

14 квітня Котін повідомив, що компанія найбільшого польського бізнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, зацікавлена інвестувати 1,48 млрд євро у добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, покривши 40% вартості проекту, в обмін на продаж частини електроенергії на польському ринку.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні із часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.