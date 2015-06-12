Маріуполь, Бердянськ і Волноваха залишилися без газу через пошкодження бойовиками газопроводу

Маріуполь, Бердянськ і Волноваха залишилися без газу через пошкодження бойовиками ділянки магістрального газопроводу.

Про це повідомив керівник прес-служби "Укртрансгазу" Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook.

"В районі населеного пункту Очеретино пошкоджений МГ Краматорськ-Донецьк Ду1000. Наразі пошкоджена ділянка локалізується персоналом Укртрансгазу. Газопостачання міст Волноваха, Маріуполь, Бердянськ буде припинено на термін проведення ремонтних робіт. З моменту припинення бойових дій орієнтовно 1.5-2 доби", - написав він.

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За словами Білявського, на транзит природного газу до Європи ця надзвичайна ситуація не впливає.

"Про відновлення роботи пошкодженої газотранспортної інфраструктури буде повідомлено додатково", - зазначив він.

"В районі населеного пункту Очеретино пошкоджений МГ Краматорськ-Донецьк Ду1000. На разі пошкоджена ділянка локалізуєтьс... Posted by Max Bilyavskiy on 12 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін сьогодні вранці написав на своїй сторінці у Facebook, що в результаті обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід.

"В результаті мінометного обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід на території Ясинуватського району, між Красногорівкою та Новокалиновим. У безпосередній близькості до Авдіївки горить газ. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив він.