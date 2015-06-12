Запорізька АЕС підключила до мережі блок №2

Запорізька атомна електростанція сьогодні, 12 червня, підключила до енергомережі країни другий блок, який був відключений 11 червня у зв'язку з помилковим спрацьовуванням системи автоматичного захисту, йдеться в повідомленні держкомпанії «Енергоатом».

«12 червня о 6:24 енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до енергомережі. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає», - повідомили в компанії.

Також повідомляється, що станом на 12 червня в роботі перебувають 12 із 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №4 Запорізької АЕС – 6-та доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС – 21-е доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС – 34-е доба капітального планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для заес – 3 850 МВт, для Рівненської АЕС – 1 755 МВт, для Південно-Української АЕС – 1 400 МВт, для Хмельницької АЕС – 1 970 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.