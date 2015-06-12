Газопостачання Маріуполя та прилеглих міст обіцяють відновити за 2 доби

Ремонтні та рятувальні бригади Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» вже виїхали д Маріуполя для проведення відновлювальних робіт на магістральному газопроводі Краматорськ-Донецьк, пошкодженому в результаті артобстрілу з боку терористів, повідомив у ході засідання уряду голова правління НАК Андрій Коболєв.

Вибух газопроводу призвів до припинення подачі газу до Маріуполя і Бердянська.

Як повідомив Коболєв, відновлювальні роботи будуть проведені протягом 48 годин.

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«Сьогодні було пошкоджено магістральний газопровід, який постачає міста Маріуполь і Бердянськ, а також міста поряд. Газопровід було пошкоджено в результаті обстрілу артилерії великого калібру, - сказав Коболєв. - Газ поки що буде повністю перекрито. Пошкоджену ділянку локалізовано. Тільки-но військові дозволять підійти до місця аварії, ми зробимо все можливе. Вже виїхала бригада, щоб відновити газопостачання Маріуполя та інших міст. На жаль, ми нічого зробити не можемо, але зможемо в максимально короткі терміни виконати всі роботи. Думаю, знадобиться 48 годин».