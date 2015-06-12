Яценюк розцінив вибух газопроводу на Донбасі як порушення Мінських угод

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити міжнародним партнерам України про факт вибуху газопроводу, який постачає Маріуполь, як про цілеспрямований терористичний акт і порушення Мінських домовленостей.

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

«Російські терористи спеціально підірвали газопровід із застосуванням важкої артилерії з метою припинити газопостачання Маріуполя і зупинити заводи, які працюють у Маріуполі. Клімкін, я прошу вас повідомити нашим західним партнерам, тристоронній групі і ОБСЄ про чергове порушення Мінських угод і надати докази», - сказав Яценюк.

Він доручив військовим забезпечити прохід до місця вибуху для якнайшвидшої ліквідації пожежі та відновлення постачання.

«Вони (терористи - УНІАН) це роблять для того, щоб у самому Маріуполі була паніка. Це частина російського плану. Вони будуть це знати, і будуть далі бомбити. Я прошу вжити всіх необхідних міжнародних заходів, щоб повідомити спільноті про грубе порушення Мінських угод», - сказав Яценюк.

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Присутній на засіданні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також додав, що вибух газопроводу – це цілеспрямована диверсія.

«Тут ми не можемо говорити про пошкодження газопроводу. Йдеться про великокаліберні міни, якими цілеспрямовано обстрілювали ту частину газопроводу, яку могли пошкодити. У момент, коли сьогодні в Маріуполі ховають Бойка (директора металургійного комбінату ім. Ілліча Володимира Бойка - УНІАН), я не кажу, що це випадковість, це цілеспрямовано (зроблено - УНІАН)», - наголосив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 червня начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив про пошкодження газопроводу на території Ясинуватського району, між Красногорівкою і Новокалиновим через мінометний обстріл бойовиками. За його словами, поблизу Авдіївки було помічено займання газу.

До Маріуполя вже виїхали ремонтні та рятувальні бригади Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» для проведення відновлювальних робіт.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв очікує, що ремонтні роботи займуть 48 годин.